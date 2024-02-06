"الأنفاق": الدراسات النهائية للخط السادس على وشك الانتهاء.. وتصنيع العربات على أرض مصرية

قال مصدر مسئول بـالهيئة القومية للأنفاق، إن الدراسات النهائية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة على وشك الانتهاء وهى منحة من الحكومة الفرنسية، وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية بتمويل هذه الدراسات بقيمة 8 ملايين يورو ومدة تنفيذه 18 شهرا، مشيرًا إلى أن عربات هذا المرحلة بالكامل تدخل ضمن مبادرة توطين صناعة النقل.

التصنيع على أراض مصرية لزيادة الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن وزارة النقل اشترطت لإسناد أي من مشروعاتها إلى كبرى الشركات العالمية أن يتم التصنيع على أراض مصرية وبعمالة مصرية بنسب يتم التوافق عليها ما يعمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص عمل وهو ما تم الاتفاق عليه مع شركة اليستوم الفرنسية لتوطين الصناعة المصرية من خلال إنشاء المصانع والاعتماد على العمالة المصرية.

مسار الخط السادس لمترو الانفاق

وأضاف أن الهدف من توطين الصناعة ليس الإنتاج الخاص باحتياجات وزارة النقل فقط، وإنما الهدف هو التصنيع والتصدير إلى دول أخرى من على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن الفريق كامل الوزير قام بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مصانع ببرج العرب، وتم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بإقامة المصنع، وتم توقيع بروتكول وتقديم كافة التسهيلات والمناخ الاستثمارى المناسب للإنتاج، خاصة أن عربات المترو بالخط الثالث مصنعة بالكامل فى مصانع سيماف التابعة للهيئه العربية للتصنيع، وهى تعمل حاليا فى نقل الركاب وهى تجربة ناجحة.

جدير بالذكر أن الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة يبدأ من مدينة الخصوص بالقرب من الطريق الدائرى، ثم يمر علويا بأحياء بهتيم فمسطرد والسواح التى سيتم تنفيذ فيها ورشة الخط والوايلى ثم الزاوية الحمراء، حيث يبدأ مسار المترو منها نفقيا ويمر بمحطة الدمرداش للخط الأول، حيث يتبادل الخدمة مع محطة العباسية بالخط الثالث (ويتبادل الخدمة معها)، ويكمل مساره أسفل شارع صلاح سالم بمحطات (نادى الشرطة - الحلبى - حديقة الأزهر) ثم محطتى السيدة عائشة وسور مجرى العيون التى يتبادل فيهما الخدمة مع الخط الرابع للمترو (حدائق الأشجار - الرحاب) الجاري إنشاؤه، ثم محطة متحف الحضارات ليعبر الدائرى علويا حتى البساتين فالمركز الأوليمبى والذي يتفرع بعده إلى فرعتين.

الفرعة الأولى شرقا وتشمل محطات (المعراج- وادى دجلة- زهراء المعادى- القطامية- واخيرا فى محطة المعادى الجديدة).

الفرعة الجنوبية: المعادى- طرة (والتى يتبادل فيها الخدمة مرة أخرى مع الخط الأول للمترو).