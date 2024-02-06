الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( PROFESSOR – B ) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 151 م وعرضها 23 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

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جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29378 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29378 طن تشمل: 1910 طن رمل و18931 طن يوريا و3650 طن ملح معبأ و4887 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طن تشمل: 18906 طن ذرة و18879 طن قمح و1434 طن خشب زان و12041 طن خردة و1439 طن زيت طعام و4950 طن ابلاكاش و1538 طن حديد و3708 طن مواسير و2800 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 836 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88235 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة.

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البضائع العامة قمح الحبوب والغلال الميناء عدد السفن القطاع الخاص

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