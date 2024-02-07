الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القباري- مرسى مطروح بصفة مؤقتة

قطار
قطار

أعلنت  الهيئة القومية لسكة حديد مصر عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القباري/ مرسى مطروح بصفة مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 حتى مساء يوم الإثنين الموافق 20/2/2024 نظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي جلال - رأس الحكمة.

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وأشارت فى بيان إلى ان ذلك يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري،ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي جلال - رأس الحكمة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

واضافت: لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة والجدير بالذكر أنة تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي جلال ورأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترةبما يتناسب مع مواعيد القطارات.

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يترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة ١٣.٠٠ بدلا من الساعة ١٤.٢٠ ويصل جلال الساعة ١٧.٣٠

وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة ١٦.٠٠من مرسي مطروح بدلا من الساعة ١٥.١٠ ليصل راس الحكمة الساعة ١٧.٠٠.

مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي جلال ورأس الحكمة خلال تلك الفترة.

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