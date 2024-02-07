الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن أخرى، فيما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24679 طنًا تشمل: 5680 طن رمل و127 طن بطاطس و16476 طن يوريا و2396 طن ملح معبأ.


وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62152 طن تشمل: 16175 طن ذرة و18832 طن قمح و1178 طن خشب زان و8405 طن خردة و1400 طن زيت طعام و2107 طن ابلاكاش و8276 طن حديد و5779 طن سكر. 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2322 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91587 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127560 طنًا.

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كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5105 أطنان قمح متجهين إلى صوامع  شبرا وكوم أبو راضي وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5128 شاحنة 

يذكر أن اللواء بحري أ.ح  احمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عقد اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل  بحو ممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصوامع دمياط والحجر الزراعي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع  وسلامة الغذاء والتفتيش البحري.

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