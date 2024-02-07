الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يلتقى لاعبى نادى السكة الحديد ويطالبهم بالصعود إلى الدورى الممتاز

وزير النقل
وزير النقل

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، نادي السكة الحديد الرياضي، حيث كان في استقباله كل من المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والدكتور محمد حسين  رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

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 الوزير يلتقى الجهاز الفني بقيادة الكابتن أمير عزمي مجاهد واللاعبين 

التقى الوزير بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أمير عزمي مجاهد واللاعبين، مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم  لتحقيق الفوز في مباريات دورة الترقي، والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده، مؤكدا دعم الوزارة للفريق ليصعد للدوري الممتاز، خاصة أن الأنشطة الرياضية والاجتماعية تلقى اهتماما كبيرا من وزارة النقل، بجانب الاهتمام بتقديم أعلى مستويات الخدمة على خطوط الشبكة في ظل التطور الحالي في منظومة السكك الحديدية الذي يشهده المواطن على أرض الواقع.

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 تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها 

استعرض الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية  ورئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة خطة استكمال تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي، اطلع على خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، وتم استعراض نتائج المخطط الاستثماري الخاص بسور النادي بعد تطويره وإقامة محلات تجارية  للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاءالمستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام 1903، مشيرا الى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كل الألعاب

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