الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "السخنة- العلمين- مطروح"

لقاء وزير النقل مع
لقاء وزير النقل مع رئيس شركة سيمنس

التقى  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي العالمية قائد تحالف (سيمنس/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وجرى متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية، التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار، بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لجميع مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي المهم.

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وتم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها  لتحالف (سيمنس/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجار تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقًا للجدول المخطط ووفقًا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأشاد الوزير بشركة سيمنس، التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم.

وأكد أن التعاون مع شركة سيمنس العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدًا وعنوانًا واضحًا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

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وأكد وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث جار حاليًا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلومتر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.

وأشار إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

لقاء وزير النقل مع رئيس شركة سيمنز
لقاء وزير النقل مع رئيس شركة سيمنز
لقاء وزير النقل مع رئيس شركة سيمنز
لقاء وزير النقل مع رئيس شركة سيمنز
وزير النقل وزارة النقل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية مترو الأنفاق

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