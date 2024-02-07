الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة عمل عربية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية

الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفاررئيس الأكاديمية العربية

 

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،ورشة العمل العربية التى نظمتها الأكاديمية العربية ممثلة فى كلية النقل الدولى واللوجستيات بالإسكندرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة فى إدارة النقل والسياحة تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتأتى عقد ورشة العمل العربية تنفيذًا للقرار رقم (516) بتاريخ 22/10/2022 الصادر عن الدورة رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية وبتمويل من (المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "itfc").

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 إعداد الدراسة على ثلاث مراحل الأولى من  الدراسة قد استهدفت  تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن

وقد أشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار فى كلمته،أنه تم إعداد الدراسة على ثلاث مراحل،المرحلة الأولى من  الدراسة قد استهدفت  تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء و إصلاح السفن في الدول العربية،أما عن المرحلة الثانية فقد ركزت على أساليب جذب الإستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح السفن،وخلال هذه المرحلة  قامت فرق العمل المعنية  بتنفيذ هذه الدراسة  بعقد ورشتين عمل، الورشة الأولى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية بحضور جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة داخل جمهورية مصر العربية، وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الإستثمار الأجنبي فى تلك الصناعة كنموذج تحضيرى لورشة العمل العربية المطلوب القيام بها.

 

وتابع "ثم عقدت ورشة العمل الثانية وهى ورشة العمل العربية الموسعة بتنظيم من الأكاديمية وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( إدارة النقل والسياحة ) وهيئة قناة السويس وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشارك فيها كبار مسئولى وزارات النقل والهيئات بالدول العربية، وقد بلغ عدد  الحضور  (16 دولة عربية)  وعدد كبير من المنظمات والإتحادات العربية والمصربة  ذات العلاقة وعقدت الورشة بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقد دارت المناقشات حول إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن وتحديات وفرص الإستثمار الأجنبي في تلك الصناعة.

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وأوضح رئيس الأكاديمية العربية سعادته،فى كلمته، أنه اليوم وفي رحاب مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تختتم المرحلة الثالثة من الدراسة بعقد ورشة العمل العربية الأخيرة، وذلك لعرض ومناقشة مقترح الآلية التكاملية التى خلصت لها الدراسة لتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وكذلك إستعراض  مقترح مكونات المنصة الإلكترونية الموحدة لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة فى شكلها النهائى إلى اللجان الفنية  المعنية بالنقل ومجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى تمهيدا لرفعها إلى المجلس الإقتصادى والإجتماعى لإتخاذ اللازم بشأنها.

وقد شارك فى ورشة العمل العربية بالأمانة العامة بجامعةالدول العربية الدكتور  بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة ممثلا عن الأمانة العامة للجامعة والدكتور حسن عبد الله ممثل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ممثل عن المهندس هانى سنبل المدير العام للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وكبار مسئولى وزارات النقل فى الدول العربية من 16 دولة عربية، وممثلى وزارة الدفاع والقوات البحرية وهيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الإتحادات العربية والمصرية  المتخصصة ذات العلاقة بصناعة إصلاح وبناء السفن  والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالإسكندرية ورئيس فريق عمل الدراسة والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة.

وأدار ورشة العمل العربية بمقر الأمانة العامة بالجامعة العربية الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللوجستيات بالاسكندرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة النقل والسياحة

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