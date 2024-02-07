الوقائع الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتعديل لائحة المرشدين

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة النقل قرار رقم 2449 لسنة 2023 والخاص بلائحة المرشدين، بأن يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق بلائحة المرشدين المشار إليها بالجدول الجديد.

ونص قرار وزارة النقل قطاع النقل البحرى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قرار رقم 2449 لسنة 2023 بتاريخ 31/12/2023 رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وعلى القانون رقم 26 لسنة 1989 بشأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 1490 لسنة 2005 بإصدار لائحة المرشدين العاملين بمينائى الإسكندرية والدخيلة وتعديلاته؛ وعلى محضر لجنة شئون المرشدين رقم 5 المنعقدة بتاريخ 23/10/2023 والمعتمد محضرها بتاريخ 25/10/2023 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 20/11/2023 والمعتمد من معالى الفريق/ وزير النقل بتاريخ 13/12/2023.

قــرر: ( المادة الأولى ) يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق بلائحة المرشدين المشار إليها الجدول التالى: الوظيفة عمليات الإرشاد فى البوغاز عمليات الإرشاد فى الميناء نهارى ليلى نهارى ليلى كبير مرشدين 78 117 68 102 مرشد أول 74 111 62 93 مرشد ثان 68 102 58 87 مرشد ثالث 62 93 54 81

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لواء بحرى/ نهاد شاهين على شاهين

وتهدف اللائحة إلى ضمان الاشراف على تنفيذ العمليات التشغيلية في الموانئ والمرافق التابعة لها بشكل فعال وبكفاءة عالية، وتشجيع التعاون ما بين الهيئة ومستخدمي ومستفيدي الموانئ والجهات الحكومية العاملة بالموانئ لتحقيق عمليات تشغيلية آمنة وخالية من المخاطر وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.