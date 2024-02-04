رشا عبدالعال: مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة، مضيفة أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربة عن سعادتها لحضورها هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، مشيرة إلى أن كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأوضحت رشا عبدالعال: إن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة، وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه، حيث استطعنا في وقت قياسي من 2018 حتى 2023 تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية التي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث إن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له، مؤكدة أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.

وأفادت بأن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا، وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll)، مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الإلكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

وأكدت "رشا عبدالعال" أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

وأوضح الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة العمل على تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي، تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، مشيرا إلى قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.

وفي سياق متصل، أعرب دكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، عن شكره لوزارة المالية ولمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، وأن مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذى به في المنطقة العربية، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

وقال الدكتور عرفان فوزى، الأمين العام للجمعية، إن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.

وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديرا لجهودها التي قدمتها وستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.

من الجدير بالذكر، أنه حضر هذا اللقاء كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب الجمعية الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية، وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، والدكتور ثروت عبدالباقي، ونخبة من أعضاء الجمعية.