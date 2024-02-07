الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار "القابضة للتشييد والتعمير" بمد أعمال تصفية "العامة للأعمال الهندسية"

الشركة القابضة للتشييد
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم 139 لسنة 2023 بشأن مد أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" حتى 30/6/2024 أو انعقاد الجمعية العامة أيهما أقرب.

ونص قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير شركة مساهمة قابضة مصرية رقم 139 لسنة 2023 العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/9/2021 ؛ وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 74 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للأعمال الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/2000 بتصفية الشركة وتعيين مصفيًا عليها وتحديد مدة التصفية ؛ وعلى القرار رقم 121 لسنة 2000 بحل الشركة وتعيين مصفى لها ؛ وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ 26/11/2023 ؛ وعلى القرار رقم 191 لسنة 2022 

قــــرر: مادة 1- مد أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" حتى 30/6/2024 أو انعقاد الجمعية العامة أيهما أقرب.

مادة 2- استمرارعبد الله مرسى عبد الله الهوارى مصفيًا للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" للمدة المنصوص عليها بالمادة الأولى. 

مادة 3- يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه. تحريرًا فى: 5/11/2023 العضو المنتدب التنفيذى رئيس الجمعية العامة أ.د.م هانى عثمان سليمان.

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