الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار "التضامن" بإضفاء صفة النفع العام على عدة جمعيات

وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار  وزارة التضامن الاجتماعي رقـم 872 لسنة 2023 بشأن إضفاء صفة النفع العام على الجمعيتين والمؤسسة الأهلية وهم جمعية الإسكندرية لرعاية المسنين ومؤسسة شباب 2030 للتنمية وجمعية البروج لتنمية المجتمع بالطود بالأقصر.

ونص قراروزارة التضامن الاجتماعي قــرار رقـم 872 لسنة 2023 صادر بتاريخ 3/12/2023 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام.

قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيتين والمؤسسة الأهلية الآتية: م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 الإسكندرية جمعية الإسكندرية لرعاية المسنين 789 لسنة 1983 2 مؤسسة شباب 2030 للتنمية 4189 لسنة 2021 3 الأقصر جمعية البروج لتنمية المجتمع بالطود 27 لسنة 1999.

( المادة الثانية ) تتمتع الجمعيتان والمؤسسة الأهلية المشار إليهم بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى: 1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها. 2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم. 3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. 4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها. 

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعيتان والمؤسسة الأهلية المشار إليهم نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج

الوقائع الرسمية وزارة التضامن الاجتماعي صفة النفع العام جمعية الإسكندرية لرعاية المسنين مؤسسة شباب 2030 جمعية البروج لتنمية المجتمع بالطود بالأقصر

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