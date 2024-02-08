الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 10 سفينة بضائع متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة  ، منها السفينة  ( ABOUDI – D ) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6130 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طن
 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طن تشمل: 9296 طن رمل و250 طن بطاطس و6611 طن يوريا.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طن تشمل: 28345 طن ذرة و11374 طن قمح و767 طن خشب زان و10370 طن خردة و1968 طن زيت طعام و8475 طن حديد و8221 طن سكر. 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا.
كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 شاحنة.

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تداول 58 سفينة و86831 طن بضائع فى ميناء دمياط

جدير بالذكر ان هيئة ميناء دمياط على التواصل الدائم والمستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، حيث عقد اللواء بحري أ.ح احمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، بحضور اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصوامع دمياط والحجر الزراعي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع  و سلامة الغذاء والتفتيش البحري.


حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب خلالها بالحضور، كما تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقًا ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لأراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء، حيث تم التأكيد على  استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ.. هذا إلى جانب التأكيد على استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء.
وفى نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم بإعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه الميناء وقدموا الشكر على حرص رئيس مجلس الإدارة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة الميناء من القمح خلال الـ 24 ساعة الماضية دد 10 سفن

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