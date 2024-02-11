الأحد 11 فبراير 2024
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مصر

الأنفاق تنشر تصويرا جويا لشبكة القطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين / مطروح

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع

نشرت الهيئة القومية للانفاق تصويرا جويا لتقدم أعمال فى تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح وشبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي مناطق الجمهورية، وستكون شريانًا للتنمية، حيث ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، على سبيل المثال ستخدم المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة)، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. 

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تخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

كما انها ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، ستخدم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.

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وتم توفير حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال تنفيذ ثلاث خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع. يجب مواصلة تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لتجنب فرض غرامات التأخير من الشركات المحلية والعالمية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة، ولكن أيضًا لتوفير فرص العمل المذكورة ولأهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي تسهم فى خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

شاهد الفيديو: 

الهيئة القومية للأنفاق شبكة القطار الكهربائي السريع المناطق العمرانية والصناعية الجديدة المناطق الزراعية

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