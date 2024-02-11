تداول 79 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 583 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 459 شاحنة و8 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان الحرية1 ودليلة. فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي دليلة، أمل والحرية1، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن، 430 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي ايلة، بريدج، كوين نفرتيتي واور. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA وعلي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1675 راكبًا بموانئها.

جدير بالذكر ان الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها، فضلًا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كل الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرًا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد الوزير دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.