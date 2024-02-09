بالأرقام.. ننشر تفاصيل حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25354 طن تشمل: 8731 طن رمل و16623 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71495 طن تشمل: 27545 طن ذرة و350 طن صويا و12955 طن قمح و9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10300 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88078 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129266 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنه، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة.