الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بهيئة السكة الحديد: قطاع نقل البضائع يتحول من الخسارة الى الربح

قطاع نقل البضائع
قطاع نقل البضائع

قال مصدر مسئوول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن قطاع نقل البضائع تحول من الخسارة إلى الربح بعد أن تم إسناد تشغيله إلى تحالف عدد من الشركات المصرية العام الماضي، حيث يقوم التحالف بإدارة وتشغيل عربات البضائع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم ذلك في مقابل دفع نسبة من الأرباح للهيئة القومية لسكك حديد مصر ويتولى القطاع دفع كافة مصاريف التشغيل والمرتبات وتكاليف الصيانة وإهلاك المعدات والسكة والعربات وكذلك الجرارات.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد أتم مؤخرًا نقل عدد من المواسير بأقطار وأوزان كبيرة من ميناء الأسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم تحميل ونقل 150 ماسورة ذات أحجام كبيرة جدًا من ميناء الأسكندرية عن طريق السكة الحديد لأحد عملاء قطاع البضائع الذى شهد طفرة كبيرة.

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يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك أسطول نقل البضائع به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") 

وفيما يتعلق بماكينات صيانة والتجديدات الهيئة الآن تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%  وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات.

وعن تطوير السكة الحديد، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير في تصريحات صحفية، إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، حيث تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا 

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وأضاف وزير النقل: فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير 60 برج إشارات على 3 خطوط رئيسية، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 671 من 1120 مزلقان، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير 246 من 708 محطات.

واستعرض تطوير محطات (مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، كما تم إنشاء (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

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