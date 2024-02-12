الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تدعم ذوي الهمم في المترو والسكة الحديد (صور)

وسائل النقل مجهزة
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم

أعلنت وزارة النقل الجهود المقدمة منها لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي (المترو - السكة الحديد)  والنقل البري، حيث أشارت بادخال كود الإتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكه حديد )، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم، وذلك من خلال المشروعات الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف LRT،خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس، خطي المونوريل شرق وغرب النيل، مسار خط الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات) في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، والقادرون باختلاف بشكل خاص.

txt

الوقائع الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتعديل لائحة المرشدين

توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق كود الاتاحة رقم (٦٠١)

وأشارت الوزارة النقل إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الاتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك بوسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد )، لـ(١٦) محطة سكة حديد وهي: (رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / اسكندرية / المنصورة / المحاميد - اسوان / خزام - قنا / اشمون / الشهداء/ شربين / الصالحية / كفر الدوار / أبو حمص / مغاغة / ملوى / شبين القناطر،) والخط الأول - الثاني لمترو الانفاق لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم، وجارى تنفيذها وفقًا لمخطط زمني خلال 3 سنوات، على أن يتم تنفيذ باقي المحطات خلال مراحل متتالية، على أن تكون أسبقية التنفيذ طبقًا لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات.

وأشار البيان إلى أنه في مجال مترو الأنفاق فتم في الخط الأول لمترو الأنفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحليمة الزيتون من خلال  تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات، كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولاً إلى بوابات الدخول والخروج وأيضًا تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضًا دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.

txt

وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية، تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة)  كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم.

كما أشار البيان إلى التخفيضات التي تمنحها وزارة النقل على  التذاكر بوسائل النقل المختلفة، حيث يتم الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها ويتم في  مترو الأنفاق صرف تذاكر بقيمة ٥٠ قرش لذوي الهمم حتى ۳۹ محطة، ويمكن إصدار اشتراكات بقيمة ٢٢ جنيه ربع سنوي لـ۱۸۰ رحلة ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيض ٥٠% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر، ويمكن إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.

وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في اتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة

وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وسائل النقل مجهزة لذوى الهمم
وزارة النقل القطار الكهربائي الخفيف LRT خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة توقيع بروتوكول مترو الأنفاق

مواد متعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى مواعيد القطارات على عدد من الخطوط

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة

تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات القاهرة -الإسكندرية اليوم الاثنين

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة إلقاء القمامة علي السكة " فيديو "

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لشبكة القطار الكهربائى السريع السخنة/ العلمين/ مطروح

تداول 79 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

"مستريحة الجيفت كارد".. تفاصيل أكبر عملية نصب تورطت فيها سلمى الغزولي

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024.. اعرف بداية ونهاية فصول السنة الميلادية

الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال