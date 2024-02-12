ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط - خلال الـ24 ساعة الماضية - 7 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الاثنين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22425 طن تشمل: 2250 طن مخلفات بنجر و20050 طن يوريا و125 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76773 طن تشمل: 24725 طن ذرة و 14759 طن قمح و2715 طن خشب زان و9000 طن خردة و4818 طن زيت طعام و1100 طن مولاس و2319 طن فول صويا و600 طن ابلاكاش و11637 طن حديد و5100 طن سكر.



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 518 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 744 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91800 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123674 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3794 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5162 شاحنة.