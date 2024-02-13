تعاون بين الأكاديمية العربية والموانئ السودانية في مجال التدريب

استقبل الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بأبي قير، الكابتن محمد حسن مختار، المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتدريب.

يأتي ذلك في إطار التعاون البناء والعلاقات الوطيدة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة الموانئ البحرية بجمهورية السودان الشقيقة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين بالهيئة.

كان افتتح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة العمل العربية التى نظمتها الأكاديمية العربية ممثلة فى كلية النقل الدولى واللوجستيات بالإسكندرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة فى إدارة النقل والسياحة تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنفيذًا للقرار رقم (516) بتاريخ 22-10-2022 الصادر عن الدورة رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية وبتمويل من (المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "itfc").

أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إنه تم إعداد الدراسة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من الدراسة قد استهدفت تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، أما عن المرحلة الثانية فقد ركزت على أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح السفن، وخلال هذه المرحلة قامت فرق العمل المعنية بتنفيذ هذه الدراسة بعقد ورشتين عمل، الورشة الأولى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية بحضور جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة داخل جمهورية مصر العربية، وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة كنموذج تحضيرى لورشة العمل العربية المطلوب القيام بها.