الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربى المتكامل

وزارة النقل
وزارة النقل

كشفت وزارة النقل عن أن المرحلة الأولى من الخط الرابط بين مصر والأردن والعراق، الذى يعرف بـ"مشروع الشام الجديد"، والتي تم تشغيلها، تعد جزءا من خط تجارة عربي لوجستي متكامل، ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا على خليج العقبة بميناءي العريش وشرق بورسعيد، ومنها إلى كل الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تمثل من هذا الخط الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع على خليج العقبة ومنه بريًا، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

 العمل جار حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل

وأوضحت وزارة النقل أن العمل جار حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا والولايات المتحدة.

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جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

جدير بالذكر أن  الحكومة تستهدف جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل جميع التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البنية الأساسية من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية، وقامت وزارة النقل بالانضمام إلى اتفاقيات تسهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.

والخط الرابط بين مصر والأردن والعراق والذى يعرف بـ"مشروع الشام الجديد"، التى بدأت مباحثات قادة الدول الثلاث في أغسطس من عام 2020 خلال القمة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي، وتباحث القادة سبل التعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء.

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بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

وفيما يتعلق بمصطلح "الشام الجديد"، فقد أطلقه "الكاظمي" لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث صرح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، باعتزامه الدخول في مشروع جديد تحت مسمى "الشام الجديد"، وهو مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي جديد قادر على مواجهة التحديات.

وفي إطار مشروع الشام الجديد، دشن خط عربي يربط الدول الثلاث بالتنسيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بدأ تشغيل مرحلته الأولى بداية العام 2024، بحسب بيان وزارة النقل.

"النقل" تنشر صورا لتشطيبات محطة مونوريل "المشير طنطاوى"

 

وزارة النقل الخط الرابط بين مصر والأردن والعراق مشروع الشام الجديد لوجستي متكامل لوجستية خط سكة حديد طابا

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