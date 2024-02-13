الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تنشر صورا لتشطيبات محطة مونوريل "المشير طنطاوى"

جريدة الدستور

نشرت  وزارة النقل صورا حديثة لقرب الانتهاء من تشطيبات محطة مونوريل (المشير طنطاوي)، ضمن مشروع مونوريل (شرق النيل)، ويتكون المشروع من 22 محطة وبطول يبلغ 54 كم، ويصل بين مدينة نصر-التجمع الخامس والعاصمة الإدارية.

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تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

خط المونوريل يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد

فى هذا السياق، قال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للإنفاق، إن خط المونوريل يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) في العاصمة الإدارية الجديدة، ويصل طوله إلى 56.5 كم وعدد 22 محطة ويصل عدد الركاب إلى 500 ألف راكب/اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ حاليًا 75% ومخطط افتتاحه في أكتوبر 2024.

وأضاف جويلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم إنشاء أول خط مونوريل بمصر لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مساره يمتد من محطة الاستاد بصلاح سالم ممتدًا بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

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للمرة الثانية خلال 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
صور التشطيبات النهائية لمحطة المشير طنطاوى
وزارة النقل محطة مونوريل المشير طنطاوي مشروع مونوريل شرق النيل طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للإنفاق

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