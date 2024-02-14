الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

جريدة الدستور

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35028 طن تشمل: 3511 طن كلينكر و14934 طن ملح و2819 طن رمل و6029 طن يوريا و7735 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58443 طن تشمل: 12822 طن ذرة و6851 طن قمح و1173 طن خشب زان و8764 طن خردة و3088 طن عدس و10557 طن فول و4524 طن زيت طعام و2450 طن مولاس و261 طن منتجات غذائية و1190 طن فول صويا و1300 طن حمص و5463 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85707 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118571 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3781 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 7089 شاحنة.

جدير بالذكر  وزارة النقل نشرت  تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

يذكر أن الفريق  كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد

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