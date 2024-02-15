تداول 23 ألف طن و922 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتان، مع تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 922 شاحنة 64 سيارة، وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 450 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 472 شاحنة و23 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة والرياض فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ANEMOS، أمل، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 1900 طن بضائع و277 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1851 راكبا بموانيها.

جدير بالذكر أن وزارة النقل نشرت تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.