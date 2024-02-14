وزير النقل يستعرض خطط ومشروعات الوزارة مع أعضاء مجلس النواب محافظة دمياط

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط (النائب ضياء الدين داود، النائب اللواء على العساس، النائب الدكتور محمود نجيب مشعل، النائبة دكتورة هناء أحمد فاروق، النائبه أيفيلين متى بطرس، النائبة رحاب محمد موسى)، وذلك لإطلاعهم على استراتيجية وخطط ومشروعات الوزارة في نطاق المحافظة وذلك في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري.



في بداية اللقاء، أكد وزير النقل احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة النقل للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في دعم المشروعات القومية التي تسهم في خدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يجسد التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات ووسائل النقل المختلفة المقدمة للمواطنين.

وزير النقل يستعرض مشروعات الوزارة في نطاق محافظة دمياط حيث بدأها بميناء دمياط البحري



واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة في نطاق محافظة دمياط، حيث بدأها بميناء دمياط البحري، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط، لافتا إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة الحاويات تحيا مصر 1 التي تم تسليم الرصيف الجنوبي الى شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) المشغل للمحطة والتابعة لتحالف ( يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع محطة تداول الحبوب والغلال وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 ، بالإضافة الى استعراض المشروعات المستقبلية ضمن خطة تطوير الميناء ومشروعات الطرق داخل الميناء، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليه والتي تساهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات من والى الميناء.



كما تم استعراض مشروعات الطرق والكباري في نطاق المحافظة، سواء طرق مبادرة حياة كريمة أو الطرق الاستثمارية أو المخططة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع دمياط/ عزبة البرج بطول 9.6 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (م1) وانشاء طريق شاحنات خرساني من كم 45 (مدينة دمياط للأثاث) حتي كم 80 (المنصورة الجديدة) وتطوير ورفع كفاءة طريق 186 (زعرب) وتطوير وصلة ميناء دمياط ومحور فارسكور وطريق شربين دمياط الغرب وطريق (801) كفر البطيخ/ طريق ابوالنوم ورفع كفاءة الطريق الدائري لمركز كفر سعد ورفع كفاءة طريق كفر البطيخ/ دمياط الجديدة ورفع كفاءة طريق أبوالنوم/ كفر الغاب وطريق مصرف ابو النوم ورفع كفاءة طريق (18) السوالم/ ميت أبوغالب/ كفر سعد وازدواج طريق شربين دمياط الشرقى (نطاق محافظة الدقهلية) وطريق ترعة السلام، بالإضافة الى طريق دمياط/ عزبة البرج، حيث أكد الوزير تكثيف الأعمال في كل المشروعات الجاري تنفيذها، وفقا للمخطط الزمني لها ووفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا توفر فقط فرص عمل للشباب، وإنما تخدم حركة الزراعة والتجارة والصناعة أيضا.

وفي قطاع السكك الحديدية، تم استعراض مشروع تطوير وازدواج وكهربة إشارات خط (طنطا / المنصورة/ دمياط) الذي سيسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات، بالإضافة إلى زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتحقيق عوائد مادية لهيئة السكك الحديدية والمناطق الزراعية والصناعية وخدمة حركة التجارة، كما تم التطرق إلى مشروع الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يصل بين محافظة بورسعيد شرقًا حتى أبوقير غربًا بطول 250 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع والربط بين الموانئ، حيث يمر الخط بمحافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويربط المحافظة بكل من بورسعيد والإسكندرية ومن المخطط تنفيذ هذا الخط بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ طولها 2250 كم وجار العمل في الثلاثة خطوط الأولى بإجمالي أطوال 2000 كم ومن جانبهم اشاد نواب مجلس النواب بمحافظة دمياط بالجهد المبذول من جانب وزارة النقل لخدمة المواطنين وبالتعاون بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.