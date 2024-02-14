ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35028 طن تشمل: 3511 طن كلينكر و14934 طن ملح و2819 طن رمل و6029 طن يوريا و7735 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58443 طن تشمل: 12822 طن ذرة و6851 طن قمح و1173 طن خشب زان و8764 طن خردة و3088 طن عدس و10557 طن فول و4524 طن زيت طعام و2450 طن مولاس و261 طن منتجات غذائية و1190 طن فول صويا و1300 طن حمص و5463 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85707 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118571 طنًا.



كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3781 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 7089 شاحنة.



واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.