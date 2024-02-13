الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ووفد مرافق له ضم الدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بجامعة الدلتا، وكان في استقباله الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبدالقادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بزيارة الدكتور محمد ربيع ناصر وعرض وأثنى على دعمه والتعاون المثمر لإثراء البحث العلمي بالجامعة، وعرض نشاط الجامعة وجهودها في التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وفي ذات السياق اصطحب رئيس الجامعة الدكتور محمد ربيع ناصر والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث بدأ الجولة بالمرور على مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة":

“The Center For Excellence in Research of Advanced Agricultural Sciences” CERAAS

بحضور الدكتور خالد عبد الفتاح مدير المركز

الجدير بالذكر أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يشمل مرحلتين تضم المرحلة الأولى للمركز معمل الميكروسكوب الإلكتروني والتحليل الكروماتوجرافي، بالإضافة للمعمل المركزي.

يعد وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من أهم الوحدات الذي يضمها المركز، حيث يمكن للوحدة أن تخدم الأنشطة البحثية والعلمية بالجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الزراعة وبكليات القطاع الطبي (التمريض والطب البشري) وكليات العلوم والفنون التطبيقية والهندسة والآثار، وذلك من خلال جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ وهو الأحدث من نوعه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، وتهدف وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى خدمة المجتمع الصناعي المحيط مثل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والمنطقة الحرة بدمياط وهيئة ميناء دمياط.

وتضم المرحلة الثانية للمركز العديد من المعامل التابعة لوحدات المركز وهى معمل:

١- معمل بحوث استدامة المياه والنظم الزراعية

Water Sustainability & Agricultural Systems Research Lab.

٢- معمل تحليل وجودة الأغذية والأعلاف

Food and Feed Quality & Analysis Lab.

٣- معمل بحوث التقتية الحيوية الزراعية

Agricultural Biotechnology Research Lab

٤- معمل بحوث البيولوجيا الجزيئية

Molecular Biology Research Lab.

٥- معمل التحليل الطيفي

Spectroscopy Lab.

واتبعها بجولة بتفقد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ومعاملها ابتداء من معمل الواقع الافتراضي Virtual and Augmented Reality Lab

Robotics Lab ومعمل الروبوتات.

الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط جامعة دمياط أحداث دمياط جامعة دمياط الجديدة دمياط

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