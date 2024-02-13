الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 62 سفينة و95995 طن بضائع عامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 15 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة .

تفاصيل حركة الصادر والوارد

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طنا، تشمل: 1250 طن مخلفات بنجر و7159 طن ملح و3817 طن رمل و1541 طن حديد و10230 طن يوريا و8640 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63358 طنا تشمل: 24725 طن ذرة  و12087 طن قمح و2874 طن خشب زان و9624 طن خردة و300 طن عدس و2539 طن زيت طعام و750 طن مولاس و170 طن منتجات غذائية و1526 طن فول صويا و1300 طن حمص و6563 طن حديد و900 طن سكر.
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91611 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119670 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهة إلى صوامع  شبرا والفيوم وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5996 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات دمياط أحداث دمياط

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