الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل "تعليم دمياط" الجديد يتابع استعدادات الفصل الدراسي الثاني

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ دمياط، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية في “دمياط، كفر سعد، فارسكور” ومديري المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتناسيق بالادارات والمديرية بحضور رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

شمل الاجتماع العديد من التعليمات الخاصة باستعدادات الفصل الدراسي الثاني بهدف تحقيق اعلي مستويات الانضباط علي جميع المراحل التعليمية.

وتناول "وكيل الوزارة" عدة موضوعات منها العجز والزيادة والحلول المقترحة والمدارس التي تعمل بادارتين منفصلتين في مبني واحد ومدارس الفترة المسائية ومدارس ذات الكثافات المنخفضة والمرتفعة والحلول المقترحة.

وناقش وكيل الوزارة كيفية تفعيل التدريبات وورش العمل الفنية والمهنية الموحدة بالإدارة داخل المدرسة خلال الفترة المقبلة لرفع الكفاءة الفنية والمهنية للمعلم وتبادل الخبرات.

وأكد "رمضان" المتابعة المستمرة علي عوامل الأمان بالمدارس من أبواب ونوافذ وفصول دراسية ووسائل الأمان كطفايات الحريق وخزانات المياه وأسوار المدرسة وتقليم الأشجار والانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة، إضافة إلى متابعة موقف الأثاث المدرسي من حيث الصلاحية واستبعاد الرواكد من الممرات وافنية المدارس وجاهزية المعامل وتفعيل العمل بها.

وشدد على الانضباط بالمدارس مع بداية اليوم الدراسي والتأكيد علي أن يبدأ الطابور وينتهي في موعده المحدد وشمولة علي فقرات تحث علي تنمية مهارات التفكير وبث روح الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلى غلق البوابة والتأكد من شخصية الزائر ومنع خروج التلاميذ أثناء اليوم الدراسي، إضافة إلي منع خروج العاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي إلا بإذن ووفق القواعد ومتابعة تشكيل لجان المدرسة وتوقيع الاعضاء عليها والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية دون التقيد بدفع المصروفات.

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل الاشراف اليومي بجدية ومطابقة الجدول المدرسي للخطة الدراسية والتأكد من تفعيل القرارات الوزارية وعدم ترك أي معلم بدون جدول ومتابعة تسجيل المعلمين بدفاتر التحضير واعتماده من المدرس الاول ومدير المدرسة وموجه المادة وخطط شرح الدروس الاليكترونيه.

ووجه بتواجد لوحه بكل مدرسة معلن بها ترددات جميع القنوات التعليمية والمنصات الاليكترونيه التابعة للوزارة ومتابعة نشر الكتب الدراسية علي الموقع الالكتروني للوزارة وتفعيل البرامج والخطط العلاجية للقراءة والكتابة لتلاميذ المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل المجموعات المدرسية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

في ختام الاجتماع، نبه وكيل الوزارة، بعدم عقد أي مؤتمرات أو مقابلات أو ندوات داخل المدارس إلاّ بعد الحصول على الموافقة الأمنية وضرورة سرعة قيام مديري الإدارات بعقد اجتماع لمناقشة ما ورد في الاجتماع مع مسؤولي المراحل التعليمية ومديري ووكلاء المدارس التابعة لهم ومتابعة التنفيذ.

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