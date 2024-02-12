الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دمياط تحصد ذهبية بطولة رفع الأثقال للرجال على مستوى الجمهورية

اللاعب محمد محمد
اللاعب محمد محمد علي الطنطاوي

استطاع اللاعب محمد محمد علي الطنطاوي لاعب المشروع القومي للموهبة  في دمياط  والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال مرحلة الناشئين من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 44 كيلو في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال ( تحت 15 / 17 / 20 سنة ) والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصالة عادل خير الله بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 10 / 2 حتي 16 / 2 / 2024م.
 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية.
 
 

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.
 

استطاع اللاعب السيد سامح السيد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة مرحلة البراعم، حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن +80 كيلو في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009 والتي ينظمها الاتحاد المصري للملاكمة بنادى الناصر بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 2 / 2 حتي 8 / 2 / 2024م
 

وتعتبر هذه الميدالية ثاني إنجازات المشروع للمرحلة الجديدة مرحلة البراعم التي انطلقت خلال شهر نوفمبر 2023 تضاف لرصيد انجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط
 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.
 

 

دمياط الدكتورة منال عوض البطل الأوليمبي أحداث دمياط بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال

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