دمياط تحصد الميدالية البرونزية فى بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية

حصد السيد سامح السيد، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة مرحلة البراعم المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن +80 كيلو في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009 وينظمها الاتحاد المصري للملاكمة بنادي الناصر بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 2 / 2 حتى 8 / 2 / 2024م.

وتعتبر هذه الميدالية ثاني إنجازات المشروع للمرحلة الجديدة مرحلة البراعم التي انطلقت خلال شهر نوفمبر 2023 تضاف لرصيد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج، سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أوليمبية.

وتوجه الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط بالشكر لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات للهيكل الفني والإداري للمشروع كل من الكابتن وائل فهر، مدرب المشروع، وكابتن محمد العزبي، مدرب المشروع، حيث يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

وأكد ضرورة تكثيف النشاط لأعضاء المراكز والاهتمام بمستوى النظافة بشكل عام، ونبه إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للملاعب المنجلة والحفاظ عليها من أجل تنمية موارد الهيئات الشبابية.

وشدد على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وحسن سير العمل بتوجيهات دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ودكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية، حيث تابع سير العمل في تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي على مستوى إدارات محافظة دمياط الرياضية.