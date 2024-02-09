يبدأ السبت.. تفاصيل استعدادات "تعليم دمياط" للفصل الدراسى الثانى

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، غدًا السبت.

ووجهت "عوض" بالتأكد من جاهزية جميع المدارس بكافة المناطق لاستقبال الطلاب، وأكدت أيضًا توفير الأساسيات ومناخ ملائم يضمن نجاح سير اليوم الدراسى، كما وجهت بتواجد جميع المعلمين والعاملين بالمدارس والتشديد على منظومة الانضباط الإدارى.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس والتنسيق مع الوحدات المحلية لشن حملات للنظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس، موجهة أيضًا بمراجعة الفصول والتأكد من وجود مصادر للتهوية الجيدة والانارة، وإقامة طابور الصباح وتحية العلم وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، هذا وقد أعربت "الدكتورة منال عوض" عن أصدق أمنياتها لأبنائها وبناتها بالتوفيق خلال الفصل الدراسي الثاني.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعدادات استقبال الفصل الدراسى الثانى بعدد 1112 مدرسة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، وذلك لاستقبال 413530 طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فى ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب عدد 1024 متدربا، في ثلاث محافظات، هى: دمياط وبني سويف والدقهلية، ويقومون بدورهم بتدريب ما يزيد على 43 ألف معلم، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط استعدادات المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر انطلاق أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بدمياط.