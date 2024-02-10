ضبط 147 كيلو من اللحوم الفاسدة في حملة مكبرة بدمياط

واصلت مديرية الطب البيطرى في محافظة دمياط حملاتها على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بإدارة المجازر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم.

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم برفقتها الدكتور أحمد صيام رئيس قسم التفتيش بالإدارة، بضبط ١٤٧كجم من الدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة المستوردة وعجينة الحوارشي وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.





أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٣٣٧ محضرا تموينيا خلال الحملات المُنفذة طوال شهر يناير الماضى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار شهر يناير الماضى تم خلالها تحرير ١٣٣٧محضر.



جاء من بين المحاضر تحرير ٢٠٦ محاضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الألتزام بالمواصفات وضرب وهمي.





وبالنسبة للأسواق تم تحرير ١١٣١ محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته تم التحفظ على ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، ضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحملات المكبرة التي شنتها مديرية التموين في محافظة دمياط لضبط الأسواق بها.