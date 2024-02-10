حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ65000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11125 طنا تشمل: 1875 طن رمل و7800 طن يوريا و1450 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42932 طنا تشمل: 13811 طن ذرة و1710 طن صويا و6926 طن قمح و4100 طن خردة و950 طن زيت طعام و4142 طن حديد و1393 طن أبلاكاش و9900 طن سكر، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 50 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 856 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82859 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130278 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6491 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا وكفر الشيخ وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2753 شاحنة.