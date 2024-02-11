الكشف الطبي بالمجان على 983 مواطنا بقافلة طبية في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 983 مواطن خلال قافلة نفذتها الصحة بقرية الألفي.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التي تم إطلاقها ضمن خطة شهر فبراير 2024 على مدار يومي الجمعة والسبت، بقرية الألفي بمركز كفر سعد.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية تردد عليها 983 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 136 حالة وفحص 28 حالة بالأشعة و27 حالة أخرى بالسونار وإجراء 190 تحليلا بمعمل الدم و20 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 94 مواطنا.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تتضمن 12 عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.