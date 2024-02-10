إعدام طن ونصف أغذية فاسدة في حملة بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، ضبط وإعدام أكثر من 1.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنفيذا لتعليمات الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات، بشن حملات متتابعة على المطاعم والمحلات والمنشآت الغذائية والتى أسفرت المرورعلى عدد 99 منشأة غذائية متنوعة عدد 71 منشأة تدار بدون ترخيص عدد 7 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها وتم تحرير 139 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتم ضبط 1 طن زيت طعام مجهول المصدر بمخزن تابع لأحد المطاعم وتم إعدام 528 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و65 لتر مشروبات منتهية الصلاحية كما تم سحب عدد 13عينة أغذية للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.