السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعد جديدة على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ     دمياط،  استمرار أعمال حملات الموجة الـ22لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة.

 

وفي هذا السياق، تلقت المحافظ، تقريرًا حول نتائج أول حملات الأسبوع الثالث من انطلاق الموجة أسفرت عن إزالة ١٣ حالة بمركز كفر سعد تابعة لولاية إدارة الصرف بإجمالى مساحة ١٨٢٨ متر مربع، مشيرة إلى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٣٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ١٢١٧٨.٥ متر مربع و٦ حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية بإجمالى مساحة ١٤٣ فدان و٢٢ قيراط و١٤ سهم.


 

وأكدت على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لإنجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية،  مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق،  لتطوير الريف المصري،  وتوفير كافة الخدمات لأهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة

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