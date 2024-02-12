محافظ دمياط تلتقي مدير مديرية التعليم الجديد في المحافظة

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مع محمد رمضان غريب، والذى تم تكليفه وفقًا للقرارالوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، بتسيير مهام مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.



استهلت "المحافظ " اللقاء بتهنئة مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بتوليه مهام عمله بالمحافظة معربة عن أصدق امنياتها له بالتوفيق والسداد.

وفى سياق متصل، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة العمل نحو الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، حيث بحثت مع مدير المديرية آلية العمل لضمان انتظام سير اليوم الدراسى بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط، لذا أكدت " محافظ دمياط " على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة بالادارات التعليمية العشر على مستوى المحافظه وبالأخص على المستوى الميدانى، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمام بالغ وتتابعه بشكل مستمر.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الإدارات النوعية والأقسام الإدارية بديوان مديرية التربية، للإطمئنان على إنتظام سير العمل داخل إدارات الديوان، وذلك بعد صدور قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتكليفه للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وتسلمه مهام عمله بعد لقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وخلال تفقده أجرى وكيل الوزارة، حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.

ووجه بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملبن لدفع عجلة العمل، مشددا بتيسير الإجراءات علي المواطنين، والعمل علي تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية في محافظة دمياط بعد تكليفه بالعمل