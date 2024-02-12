إزالة 18 حالة تعدي على الأراضي وأملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار حملات الموجة 22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الشهر الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 18 حالات تعدِ على أملاك الدولة بنطاق مركز كفر سعد.

وأضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع إدارة الصرف، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة 160 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 12644مترمربع، و6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143 فدان و22 قيراط و14 سهم بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفى هذا السياق، تلقت " المحافظ " تقريرًا حول نتائج أول حملات الأسبوع الثالث من انطلاق الموجة أسفرت عن إزالة 13 حالة بمركز كفر سعد تابعة لولاية إدارة الصرف باجمالى مساحة1828 متر مربع، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة 135 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 12178.5 متر مربع و6 حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143 فدان و22 قيراط و14 سهم.