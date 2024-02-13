فى اجتماع طارئ.. وكيل تعليم دمياط يناقش إجراءات سد عجز أعضاء هيئة التدريس

عقد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وموجهي عموم وأوائل المواد ومديري التناسيق بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعادل المغربي مدير عام التعليم الفني ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة، وتقويم الأداء تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوضع حلول لسد العجز في هيئة التدريس وخفضا للكثافات الطلابية في المدارس.

وشمل الاجتماع، مناقشة العديد من الإجراءات لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس من استثمار جميع فراغات المدارس لصالح العملية التعليمية وإعادة تدوير المرافق المدرسية، بما يحقق الاستثمار الأمثل للمرافق، بالإضافة إلى العديد من المقترحات والتوصيات بذلك الشأن.

كما ناقش وكيل الوزارة، العديد من الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المدارس من المعلمين، والتي كان منها وقف الندب أو النقل لدواوين الإدارات والمديرية، ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس لجميع المواد الدراسية والأنشطة التربوية والإخصائيين لسد العجز بمواد العجز والمشاركة في الإشراف علي اليوم الدراسي بجميع المدارس.

ووجه وكيل الوزارة، بتفريغ القيادة الأولى فقط من الجدول المدرسي، ويتم توزيع الحصص علي جميع هيئة التدريس وفق النصاب لسد العجز والالتزام بالكتاب الدوري رقم ١٧ بشأن سد العجز بالعمل بأي مرحلة من مراحل التعليم، وتكثيف مشرفي النشاط وفني التشغيل في حال الاحتياج بفترات الأنشطة التربوية اللاصفية وتحريك المعلمين الزائدين عن حاجة المدرسة الي أقرب مدرسة للعمل بها وبأي مرحلة تعليمية طبقا للكتاب الدوري ولاستيفاء النصاب، بالإضافة إلي استثمار جميع الزيادات بالمواد التي بها زيادة لسد العجز في أقرب تخصص في المواد التي بها عجز وبالتنسيق مع التوجيهات الفنية المختصة.

وأكد وكيل الوزارة، الالتزام بعمل معلمي المرحلة الابتدائية بذات المرحلة والمعلمين المنتدبين للعمل بأي مرحلة تعليمية أخرى العودة للعمل بالمرحلة الابتدائية سدا للعجز ولصالح العملية التعليمية، ويكون الندب أو النقل للمرحلة الابتدائية لسد العجز بها وليس العكس.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يسمح لموجهي المرحلة الابتدائية والتنسيق المختص بالإدارات بوضع النشرات بالتكامل والتنسيق فيما بينهم لسرعة سد العجز، وتيسيرا علي السادة الزملاء في العمل واستيفاء النصاب بأقرب مدرسة بها عجز لمحل السكن.