الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مصر وفلسطين يدا واحدة".. محافظ دمياط تزور مصابى غزة

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، زيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

فيما حرصت "المحافظ" على التواصل مع الطاقم الطبى الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت "الدكتورة منال عوض" أيضًا مع المصابين وذويهم، حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم.

وأكدت "محافظ دمياط" تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.
 

غزة فلسطين صحة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط

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