"مصر وفلسطين يدا واحدة".. محافظ دمياط تزور مصابى غزة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، زيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

فيما حرصت "المحافظ" على التواصل مع الطاقم الطبى الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت "الدكتورة منال عوض" أيضًا مع المصابين وذويهم، حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم.

وأكدت "محافظ دمياط" تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

