الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط ،  حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الشهر الجارى،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة 13 حالة تعدٍ تابعة لولاية الرى والصرف، بمركز كفر سعد على مساحة 7120 متر مربع.

وأشارت محافظ دمياط،  إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة،  مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، مشيرة إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن إزالة 173 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 19764 متر مربع و6  حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143 فدان و22 قيراط و14 سهم.

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