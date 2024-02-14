الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقبال 4 مصابين من غزة في معهد أورام دمياط

مستشفي دمياط
مستشفي دمياط

استقبلت محافظة  دمياط ٤ مصابين جدد من مصابي غزة في فلسطين، حيث تم استقبالهم في معهد أورام دمياط ليصبح إجمالي عدد الفلسطينيين الموجودين في مستشفيات دمياط ٢٩ فردًا.

وزارت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط المصابين وذويهم لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة الاستجابة لها.

وقال أحمد عوض الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، إنه تم زيارة كافة الموجودين في مستشفى دمياط التخصصي ومعهد أورام دمياط وتم حصر احتياجاتهم بالتعاون مع مدراء المستشفيات للعمل على تلبيتها في أسرع وقت.

وزارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

وحرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع الطاقم الطبي الذي كان في استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت مع المصابين وذويهم، حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم.

وأكدت على تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، والوقوف بجانبهم في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة في إطار التعاون الوثيق والتضامن بين الشعبين المصري والفلسطيني.

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