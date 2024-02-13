الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط: نستعد لفصل دراسى جديد به أنشطة مميزة

جامعة دمياط
جامعة دمياط

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط،  بتفقد اليوم كليتي التربية النوعية والتربية لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،  في إطار استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة أكاديمية متميزة للطلاب.

 

وبدأت جولة رئيس جامعة دمياط، بتفقد كلية التربية النوعية بحضور الدكتور محمد عماشة، عميد الكلية والدكتور أشرف النشار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيرين غلاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية ومعاينة قاعات الدراسة ووحدات الكلية للاطمئنان على جاهزيتها وإتمام ترتيباتها للدراسة.

وأعقب ذلك تفقد  لكلية التربية بحضور الدكتورة أماني عوض، عميد الكلية والدكتور محمد جمعة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي جوهر الأستاذ  المتفرغ بقسم أصول التربية  وعدد من  أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وأكد  الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، ضرورة توفير كل سبل الدعم للطلاب لتوفير بيئة محفزة لإنجاز مهامهم العلمية وتوفير عناصر الجودة والتميز.

وقام الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، بجولة ميدانية مفاجأة لكلية التربية للإطلاع والاطمئنان على مجريات العمل بالكلية، حيث تفقد مداخل الكلية والمكاتب الإدارية بها ومدى الالتزام بقواعد وضوابط الحضور والانصراف بالكلية، موجهًا بتحويل المخالفين لضوابط الحضور للتحقيق، مشددًا بالتزام الجميع بقواعد الحضور للوصول لأعلى مستوى من الأداء الفعال وتقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية.

كما تفقد المساحات الخضراء بالكلية موجهًا بإعادة تأهيل الحدائق وبذل جهود إضافية لإظهار بيئة نقية بإحياء مساحات الكلية وزراعتها بمختلف الأشجار والشجيرات والأزهار وإكسائها بغطاء أخضر.

وشهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اليوم، حفل تكريم عدد من أعضاء الجهاز الإداري بكلية التربية لبلوغهم السن القانونية المعاش بحضور الدكتورة أمانى عوض، عميد الكلية والدكتور محمد جمعة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالحميد شهاب، أمين عام الجامعة والدكتور ربيع رمود، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وعادل مسعد، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وحسام شقرية، مدير عام الكلية وعدد من منسوبي الكلية.

دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي 10 جامعات مصرية جامعة دمياط

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