تداول 13 ألف طن و856 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 856 شاحنة 155سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 472 شاحنة و134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 384 شاحنة و21 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة امل، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، امل والحرية1 فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3665 طن بضائع و308 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين النوي اكسبريس وSEA WAVE1 متجهة الي جدة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث اكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر

كما شاهد وزير النقل عرض تقديمي حول خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الارصفة البحرية والمساحات الارضية خلف الارصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة واعمال حاجز الامواج بميناء السويس وكذا تدعيم اسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة واعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها وتحسين وتطوير خدمات القطر والارشاد بموانئ الهيئة.