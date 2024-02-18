الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النقل تنشر تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة

رصيف 100 بميناء الدخيلة
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية

 

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية حيث 
يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويتم  إنشاء رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا،  إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متركما سيتم استخدام باقي  مساحة رصيف 100  في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

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تنفيذ أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا

  وفي هذا السياق، أكد وزير النقل على تنفيذ أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، مثلما يحدث في محطة السخنة، وذلك لسرعة الإنجاز،  مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية. 
 

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وأضاف أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

 

 وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية؛ لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

 

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رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
رصيف 100 بميناء الدخيلة بالاسكندرية
وزارة النقل مشروع محطة الحاويات رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة ميناء الإسكندرية الوزير الخطوط الملاحية

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