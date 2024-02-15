تداول 64 سفينة بضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادره 10 سفن.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( JOE – 1 ) والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 107 م وعرضها 16 القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5326 طن من القمح لصالح القطاع الخاص،و يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

تفاصيل حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35926 طنا، تشمل 12489 طن كلينكر و7945 طن ملح صب و769 طن ملح معبأ و3373 طن رمل و2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51848 طنا، تشمل 1920 طن ذرة و 7132 طن قمح و2100 طن كسب بذرة عباد و7651 طن خردة و233 طن عدس و20774 طن فول و3734 طن زيت طعام و600 طن مولاس و200 طن منتجات غذائية و2260 طن فول صويا و502 طن حمص و4742 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 190 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78188 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116627 طنًا.



كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5021 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6475 شاحنة.