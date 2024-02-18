الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النقل: ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

ندوات شعبية للتوعية
ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك مصر عن تواصلها بعقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل باتخاذ الاجراءات اللازمة فى التصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها وتحت رعاية السيد المهندس  محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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وأشارت فى بيان لها اليوم إلي أنه تم عقد ندوة يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 بمركز شباب سموحة بمحافظة الاسكندرية وندوة يوم الإثنين الموافق 12/2/2024 بحى ثان شبرا الخيمة وبحضور كل من السيد العميد نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والسيد العميد أ.ح حسام كحيل مدير عام الأمن بالهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة وبتواجد عدد من الأهالى. التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة ودور العبادات.
وأضافت أنه خلال تلك الندوات تم التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية. 

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وأوضحت أنه تم التأكيد أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات تتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئًا كبيرًا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
كما تم التوضيح للحضور من أهالى المنطقة أنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى وتتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات السيئة والمضرة.

ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
ندوة السكك الحديد
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