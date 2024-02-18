الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 35000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1136  شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 22500  طن بضائع، 580 شاحنة 83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 556  شاحنة  و13 سيارة. 

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي


وصول 16 ألف طن فحم بترولى لميناء سفاجا


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STAR VP  وعلى متنها 16000 طن فحم بترولي أخضر قادمة من إسبانيا  لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم  لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم  رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.


كما استقبل الميناء السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينتين  بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3540  طن  بضائع و409 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أيلة، بريدج، كوين نفرتيتي وأور. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1775 راكبًا بموانيها.

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وزير النقل يستعرض خطط ومشروعات الوزارة مع أعضاء مجلس النواب محافظة دمياط


جدير بالذكر أن  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل التقى مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط  (النائب ضياء الدين داود ـ النائب  اللواء على العساس ـ النائب الدكتور محمود نجيب مشعل ـ النائبة دكتورة  هناء أحمد فاروق ـ النائبة إيفيلين متى بطرس ـ النائبة رحاب محمد موسى وذلك لإطلاعهم على استراتيجية وخطط ومشروعات الوزارة في نطاق المحافظة، وذلك في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري.
في بداية اللقاء أكد وزير النقل احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة النقل للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في دعم المشروعات القومية التي تساهم  في خدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يجسد التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات ووسائل النقل المختلفة المقدمة للمواطنين.  
واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة في نطاق محافظة دمياط حيث بدأها بميناء دمياط البحري، مشيرًا  إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط، لافتًا إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة الحاويات تحيا مصر 1  والتي تم تسليم الرصيف الجنوبي إلى شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) المشغل للمحطة والتابعة لتحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد) وكذلك الموقف التنفيذي  لمشروع محطة تداول الحبوب والغلال وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م  ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2  بالإضافة إلى استعراض المشروعات المستقبلية ضمن خطة تطوير الميناء ومشروعات الطرق داخل الميناء بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليه والتي تساهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء. 

موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ الهيئة عدد السفن 580 شاحنة حركة الصادرات الميناء

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وزير النقل يستعرض خطط ومشروعات الوزارة مع أعضاء مجلس النواب محافظة دمياط

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