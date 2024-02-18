السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس اعتبارًاً من يوم





قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارًاً من اليوم تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات مشيرة الى ان ذلك ياتى لراحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة

قطار 856 يقوم من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً

واشارت أن قطار 856 يقوم من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.



وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تصريحات صحفية انه في مجال البنية الاساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا

واضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).