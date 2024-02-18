"الصحة" تنظم قافلة طبية مجانية فى الفيوم

تشهد قرية الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، قافلة طبية مجانية من تنظيم إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتوصيل الخدمة الصحية للمواطنين.

تخصصات القافلة الطبية



وتشمل القافلة تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادة الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي، ويوقع الكشف الطبي والفحوصات على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان داخل الوحدة الصحية بقرية منشأة الجمال بمركز طامية بالفيوم.

وتقدم القافلة تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف الدكتور محمد حسن، مدير القوافل الطبية بالمديرية، خدمات طبية متنوعة.

كما تقدم القافلة خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة بشأن الوقاية من الفيروسات، ومواجهة العديد من القضايا التي تخص صحة الأم، وغيرها.